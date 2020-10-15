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Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 15,5% за неделю

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прирост госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице за последние сутки составил 1196 случаев, сообщил городской оперативный штаб в четверг.

"Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую", - говорится в сообщении.

По их данным, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад.

Днем ранее оперштаб сообщал о 1206 госпитализированных с COVID-19 в Москве за сутки и 306 пациентах, находящихся на ИВЛ в городских больницах.

По данным оперштаба на четверг, в Москве за последние сутки выявили 3 942 новых случая коронавируса.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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