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Посетителей ночных клубов обещают не штрафовать за отказ от check in

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посетителей ночных клубов и дискотек не будут штрафовать за отказ сделать check in, введенный мэрией в порядке эксперимента для борьбы с коронавирусом, заявил "Эху Москвы" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Пандемия коронавируса

Также посетителей не будут штрафовать за отказ пройти тест на коронавирус, если станет известно, что он находился в клубе одновременно с кем-то, кто заболел.

"Если вдруг ночной клуб или дискотека не обеспечила вывешивания этого QR-кода и сбор этих телефонных номеров, то, соответственно, оштрафуют организацию. Но при этом посетители никакого отношения к этому не имеют, посетители здесь ни при чем", - сказал Немерюк.

На вопрос, значит ли это, что введение QR-кодов "это информационная история для посетителей", чиновник ответил, что это "для посетителей и владельца клуба, чтобы он знал и на всякий случай своих официантов или барменов тоже проверил".

Штрафы для владельцев заведений за нарушение указа мэра о check in будут составлять до 500 000 рублей.

Система электронной регистрации с 19 октября будет введена в чуть более чем 500 заведений из 13 000 предприятий общепита, отметил также Немерюк.

Если эксперимент с клубами окажется удачным, он допустил, что систему регистрации смогут ввест и в госучреждениях.

Мэр Сергей Собянин своим указом обязал ночные заведения с 19 октября должны ввести систему электронной регистрации номеров телефонов посетителей на сайте мэрии. Входя в заведение, посетители должны будут отсканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

Немерюк отмечал, что ввести check in мэрии предложил бизнес.

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Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Алексей Немерюк Сергей Собянин

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