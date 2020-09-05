Собянин счел, что COVID-19 не остановил развития Москвы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программы развития столицы, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Меня спрашивают: насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами. Скажу вам, что не остановит, этому не бывать. По большому счету мы вышли на докризисный уровень", - сказал мэр на церемонии открытии торжеств в честь 873-летия Москвы в концертном зале "Зарядье".

По его словам, было огромное количество проблем, однако в целом экономическая система выдержала.

"Мы много кризисов пережили 2008, 2014 года. Да и до этого в Москве хватало проблем. Но что получилось сейчас: удар пришелся сразу по всем секторам. Это система туристического комплекса, гостиницы, общепит, строительный сектор. Много строек, которые были остановлены на этот период времени. Транспорт, который не получал доходы на 80%. Промышленность, которая не получала заказов в должном объеме", - заявил мэр.