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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
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Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в стране не требующей локдауна

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом не требует введения ограничительных мер в экономике, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают, проведенные весной мероприятия по подготовке, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике", - сказала Голикова на совещании с членами правительства, которое провёл президент РФ Владимир Путин.

В регионах, по ее словам, ситуация различается. "По состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 (регионах) наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах - на относительно высоких уровнях", - уточнила она.

По ее словам, в регионах, где отмечается значительный рост, недостаточно реализуются меры, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

"В то же время в регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением", - отметила вице-премьер. Так, например, Чечне и Татарстане, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на сто тысяч населения, сказала Голикова.

"В этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи.

Она также обратилась к работодателям с напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности в трудовых коллективах и дополнительного внимания к людям старшего возраста и гражданам с хроническими заболеваниями.

Регионам следует подготовиться

Отечественная промышленность в состоянии удовлетворить все запросы в лекарствах от коронавируса и средствах индивидуальной защиты, поэтому власти регионов должны обеспечить необходимые запасы этих средств, заявила Голикова.

"Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией составляет менее одного месяца, а в некоторых субъектах - чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов", - сказала она.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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