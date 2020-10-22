Защита потерпевших попросила не смягчать приговор Ефремову

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Защитники потерпевших по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым возражают против смягчения ему приговора, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Ефремов взрослый человек, я не понимаю, как (адвокат Эльман - ИФ) Пашаев мог оказывать на него давление (...) Прошу оставить приговор в силе, а все жалобы - без удовлетворения", - заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор актеру.

Другие адвокаты потерпевших также поддержали его позицию. Представитель столичной прокуратуры также не видит необходимости ни в отмене приговора, ни в изменении наказания.

"По-прежнему считаем приговор Пресненского суда законным и обоснованным, просим оставить его без изменений", - сказала прокурор Диана Галиуллина.

Дело Ефремова

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова - и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Ефремов уже выплатил эту сумму. 21 октября также стало известно о выплате компенсаций всем другим потерпевшим по делу.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

После приговора в апелляционной жалобе артист заявил, что признает вину, раскаивается в содеянном и что его позиция была обусловлена давлением адвоката.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе из-за поведения адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова, а также тактики защиты, которую он избрал. В апелляции актера представляет новая команда защитников.