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Ефремов выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП, выплатил компенсацию в размере 800 тысяч рублей одному из потерпевших - старшему сыну погибшего, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда в четверг.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В.С. в размере 800 000 рублей", - сказали в суде.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент случившегося артист был пьян.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего, а за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе, из-за поведения адвоката Эльмана Пашаева, а также тактики защиты, которую он избрал.

После приговора Ефремов отказался от своих защитников и привлек новую команду адвокатов.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Хроника 08 июня – 01 октября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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