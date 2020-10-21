Защита Ефремова заявила о выплате компенсаций всем потерпевшим по делу о ДТП

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП, выплатил компенсацию морального вреда трем потерпевшим - вдове, брату и младшему сыну Сергея Захарова, погибшего в аварии, сообщил "Интерфаксу" адвокат Петр Хархорин в среду.

"Мы выплатили 3 млн рублей, каждому по одному миллиону. Они переведены потерпевшим. Завтра в суде будут представлены документы, подтверждающие перевод", - сказал Хархорин.

Со своей стороны адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил "Интерфаксу": "Мои доверители еще не получали уведомление о выплате, нам никто не сообщал".

Как сообщалось ранее, согласно решению Пресненского суда Москвы, актер выплатил компенсацию старшему сыну погибшего - Виталию Захарову.

После приговора вдова, брат и младший сын заявили гражданские иски в размере 1 млн рублей каждому. По словам их адвокатов, деньги они хотят использовать для создания благотворительного фонда имени Сергея Захарова.

Накануне, 20 октября, Мосгорсуд начал рассматривать апелляционные жалобы адвокатов и самого Ефремов на приговор. Суд отложил заседание для подготовки к допросу нового специалиста, который, по словам адвокатов, должен рассказать, был ли погибший пристегнут в момент ДТП.

Дело о смертельном ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова - и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

После приговора в апелляционной жалобе артист заявил, что признает вину, раскаивается в содеянном и что его позиция была обусловлена давлением адвоката.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе из-за поведения адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Ефремова, а также тактики защиты, которую он избрал. В апелляции актера представляет новая команда защитников.