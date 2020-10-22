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Посетителей еще трех московских ТЦ оштрафовали за маски и перчатки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Еще 58 посетителей торгово-развлекательных центров Москвы оштрафованы за отсутствие масок и перчаток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров журналистам в четверг.

Речь идет о ТЦ "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и "XL" на севере столицы.

Санкции по данной статье составляют 4 тыс. рублей штрафа для физического лица.

Накануне аналогичные рейды проводились еще в трех торговых центрах на севере Москвы - "Метрополис", "Речной" и "Водный". Тогда были выявлены 67 нарушителей масочно-перчаточного режима среди посетителей.

Москва коронавирус

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