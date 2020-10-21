Посетителей трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Почти 70 посетителей торговых и торгово-развлекательных центров "Метрополис", "Речной" и "Водный", расположенных на севере Москвы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Людмила Борисова журналистам в среду.

"Сегодня на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 67 нарушителей", - сказала Борисова.

По ее словам, по каждому случаю инспекторами ОАТИ составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем будут вынесены постановления согласно части 2 ст. 3.18 КоАП Москвы. Сумма штрафа по этой статье составляет 4 тыс. рублей.