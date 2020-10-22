Google обжалует решение суда о снятии возрастного ценза с фильма о Беслане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Google не согласен с решением суда о снятии возрастного ограничения с фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube и будет его обжаловать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы не согласны с решением и планируем его обжаловать. YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения", - сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что "просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра".

Ранее в четверг Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокурора Москвы, который требовал снять возрастную маркировку с фильма на YouTube. Решение в законную силу пока не вступило, в случае обжалования его законность проверит Мосгорсуд.

Ответчиком по гражданскому иску выступала Google LLC.

Документальный фильм-расследование "Беслан" о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы №1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1".

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости. В Роскомнадзоре назвали действия YouTube актом цензуры.