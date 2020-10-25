Более тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 4 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

По его данным, за последние 24 часа госпитализировали 1 072 пациента с коронавирусом.

В медицинских учреждениях столицы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 312 человек с диагнозом COVID-19.

Накануне в Москве было госпитализировано 1 339 человек.

В оперштабе отмечают, что 10,3% среди заболевших - дети, 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. 4,4% заболевших - люди старше 80 лет.

Выздоровели после прохождения лечения за сутки 2 614 пациентов. Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 290 524.