Эксперт из РФ не исключил необходимость регулярно прививаться от COVID

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Прививаться от корнавируса с высокой степенью вероятности нужно будет регулярно по аналогии с вакцинацией от гриппа, заявил заместитель гендиректора центра имени Чумакова РАН по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

"Вирус может попытаться затухнуть точно так же, как затухли его предшественники SARS-1 и MERS (...) Если так же поступит Sars-Cov-2, это замечательно, но нам на это рассчитывать не стоит, надо, наверное, готовиться к формату гриппозных прививок, регулярных, и к достаточно широкой вакцинации населения",- сказал Чернов в пятницу на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Между тем, отметил он, все зависит от поведения коронавируса, и прогнозы тут - вещь очень неблагодарная.

По его словам, "самая неприятная ситуация, если он вдруг проявит свой злобный характер, мутирует, приобретет какие-то новые свойства".

"Вот здесь будут очень востребованы вакцины на новых платформах, которые легко помогут быстро заменить тот фрагмент, который используется сейчас, на тот фрагмент, который, возможно, понадобится в будущем. Такая очень быстро создаваемая вакцина для группы риска", - добавил Чернов.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В потрегистрационных исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Она также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.