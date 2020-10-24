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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
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Более 1,3 тыс. человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Более 1,3 тыс. человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве госпитализировали 1 339 пациентов с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

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По его данным, за сутки выявлено 4 453 пациента с коронавирусом. На ИВЛ в больницах столицы находятся 299 человек.

В штабе отметили, что 9,5% среди заболевших за сутки - дети, 43,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

Сутками ранее с COVID-19 в городе госпитализировали 1 240 человек.

При этом за последние сутки 2 639 человек вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 287 910.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Москва Коронавирус

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