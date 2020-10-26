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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
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В больницах Подмосковья более 40% пациентов на кислороде либо ИВЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородного оборудованию в Московской области подключены почти 4 тыс. больных COVID-19, сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Воробьев.

Пандемия коронавируса

"Бытует мнение, что якобы вторая волна (заболевания - ИФ) легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом - почти 4 тысячи. То есть порядка 40-45%", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Также он заявил, что всего в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Подмосковье задействовано 30 тысяч медиков.

По данным на утро воскресенья, в Подмосковье выявлено 83 748 случаев COVID-19. 62 375 заболевших выздоровели, 1 541 пациент скончался.

Ранее в регионе на фоне распространения коронавируса запретили ночные развлекательные мероприятия в клубах и ресторанах и работу выставок и музеев. Также Воробьев обязал торговые центры, кафе и рестораны в регионе бесконтактно измерять температуру у посетителей. Клиентов с повышенной температурой им запретили пускать внутрь.

Московская область Андрей Воробьев Коронавирус

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