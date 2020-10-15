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В Подмосковье запретили развлекательные мероприятия в клубах и ресторанах ночью

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье запретили проведение развлекательных мероприятий в организациях, предоставляющих услуги общественного питания, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства области.

"Запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, гости должны будут отсканировать QR-код либо отправить сообщение на специальный короткий номер 7377.

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