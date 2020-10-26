Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Динамика загрузки коечного фонда в Москве за неделю снизилась в 5 раз

Фото: Reuters

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутый на территории Медицинского комплекса в Коммунарке.

По его словам, в Москве реализуется сложный комплекс мер по борьбе с COVID – это административные меры, санитарные, медицинские, перевод на "удаленку", контроль за масочным режимом, массовое тестирование, оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

"Все эти меры дают свои результаты: у нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда. Тем не менее, динамика в гораздо меньшей степени имеет место быть", - сказал Собянин журналистам.

По его словам, за последнюю неделю объем загрузки коек коронавирусными больными в Москве превысил 10 тысяч.

"Для того, чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам, мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать основную плановую и экстренную помощь. Последний, пятый мощный резервный госпиталь развернут на базе одного из самых основных центров по борьбе с COVID – центра в Коммунарке", - сказал мэр Москвы.

Он отметил, что во временном госпитале создано 1200 коек, в том числе самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек.

"Несмотря на то, что это резервный, мобильный госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены. С точки зрения технологий это один из самых сложнейших комплексов, не уступающий по сложности тому, что мы сделали в Вороновской больнице. Я думаю, что создание такой мощной группировки госпиталей дает нам запас прочности и гарантии, что в ближайшее время никто не будет трогать плановую помощь, и будем себя чувствовать уверенно", - сказал Собянин.

Он выразил надежду, что в полной мере этот госпиталь не понадобится.

Резервный госпиталь в Коммунарке

"Не поворачивается язык сказать, что это временный госпиталь. Решения реализованы на самом высоком уровне. Госпиталь имеет самый большой фонд реанимационных коек", - отметил в свою очередь главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Резервный госпиталь в Коммунарке был возведен в апреле-октябре. В госпитале развернуто 1 249 коек: 919 палатных коек + 330 коек реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Медицинский персонал госпиталя насчитывает 399 специалистов, в том числе 130 врачей.

Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности и качественного оказания медицинской помощи – оборудованы санпропускники и шлюзы, имеются палаты, процедурные, помещения для персонала, хранения материалов и средств защиты.

Все койки обеспечены кислородом, кнопками вызова персонала, в палатах созданы условия для комфортного пребывания пациентов. Для сотрудников и пациентов работает Wi-Fi.

В палатах ОРИТ установлены источники сжатого воздуха и вакуума, медицинские консоли и другое необходимое оборудование. А размещение палат ОРИТ между обычными палатами позволяет максимально быстро перемещать пациентов и оказывать им всю необходимую помощь.

Медицинский персонал резервного госпиталя обеспечен планшетами, подключенными к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов. Все это значительно экономит время персонала, позволяя врачам и медсестрам уделять максимум внимания больным.

Оборудование позволяет в реальном времени вести персонализированный учет клинической информации о пациенте. Использование современных медицинских шкал обеспечивает возможность оперативно реагировать на изменение состояния пациента.

Для выбора оптимальной тактики лечения пациентов со сложной клинической картиной врачи могут провести телемедицинские консилиумы с коллегами из других стационаров с помощью специальной программы "Удаленный помощник", интегрированной в ЕМИАС. Консультации проходят с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности.

В ближайшее время в резервном госпитале будет оборудовано приемное отделение с установкой мобильного КТ, а также развернута лаборатория в дополнение к действующей в Медицинском комплексе.