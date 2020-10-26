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Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве
Фото: Вова Жабриков/Ura.ru/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры) появились тепловизоры, пассажиров с повышенной температурой пускать в транспорт не будут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в понедельник.

Тепловизионные приборы стоят при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД.

В пресс-службе отметили, что если у входящего в метро температура 37,5°С, тепловизор запищит. Для верности пассажиру измерят температуру обычным термометром.

"Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую",- сказали в департаменте.

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