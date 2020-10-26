В Москве от COVID-19 вылечили более 293 тыс. человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 293 тысяч человек, за сутки выздоровели почти 2,7 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2681 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205", - сказала Ракова журналистам в понедельник.

По последним данным, в Москве зафиксировано 395 816 случаев заражения коронавирусом, умерло 6 442 инфицированных.