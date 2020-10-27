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В Москве в 2020 году откроют только две новые гостиницы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В октябре в Москве окрылась первая новая гостиница с начала года - Movenpick Moscow Taganskaya на 154 номера, сообщила компания CBRE. До конца года ожидается открытие еще одного нового отеля.

Экономический кризис

Открытая гостиница стала первым отелем в Москве под брендом Movenpick.

За первые девять месяцев 2020 года в гостиничном секторе столицы не появилось ни одного нового объекта.

По данным CBRE, после снятия коронавирусных ограничений загрузка московских гостиниц росла и к августу превысила показатели марта. Это произошло в основном благодаря деловым мероприятиям, которые проводили в отелях, и за счет активизации внутреннего туризма.

К сентябрю гостиницы были заполнены примерно на 50%, средний показатель за 9 месяцев - 36% (на 42 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2019 года). В сегменте "люкс" наблюдалось наибольшее падение спроса - на 70%.

При этом средняя цена номера продолжила падать: антирекорд апреля и мая (-19%) был побит в сентябре, когда этот показатель снизился еще на 20%. Гости стали предпочитать более дешевые номера. Рост (на 6%) продемонстрировал только сегмент "люкс", несмотря на отсутствие иностранных путешественников. В среднем за девять месяцев с начала года средний тариф снизился на 9%, сильнее всего упали цены в среднем сегменте - на 21%.

Доходность на номер в первом квартале снизилась на 15,5%, во втором - на 87% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в третьем - на 64%. Средний показатель за девять месяцев - падение на 58%. При этом в абсолютных показателях доходность на номер выросла: если в апреле она составляла 500 рублей, то в сентябре - более 3,1 тыс. рублей.

По прогнозам CBRE, результаты 2020 года будут беспрецедентно низкими.

"Деловой поток начал постепенно восстанавливаться, но текущая ситуация неопределенности на рынке не позволяет прогнозировать быстрое возвращение к докризисным показателям", - отметила директор компании Татьяна Белова.

Ранее эксперты заявляли, что в Москве есть потенциал для удвоения числа номеров в гостиницах современного уровня.

Хроника 27 января – 27 октября 2020 годаЭкономический кризис
CBRE Москва Татьяна Белова коронавирус Movenpick

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