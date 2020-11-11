Собянин пообещал бизнесу новые меры поддержки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы обдумает новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, сообщил "Первому каналу" мэр города Сергей Собянин. Он напомнил, что COVID-19 принес экономике серьезные минусы, и осенний всплеск заболеваемости "не улучшает эти показатели".

По словам мэра, сейчас "торговля и услуги по сравнению с прошлым годом снизились процентов на 3-3,5". В таких секторах, как общепит, гостиничный бизнес, торговые центры и розничная торговля показали еще более значительное снижение.

Ранее в этот же день Собянин высказал мнение, что из пика пандемии Москва начнет выходить через несколько месяцев и тогда экономика возобновит рост. Поэтому он считает, что нет повода менять стратегию развития региона.