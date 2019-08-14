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Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"

Силуэт "Лахта Центра" стал торговым знаком "Газпрома"
Вид на "Лахта-Центр" в Санкт-Петербурге
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" зарегистрировал изображение многофункционального бизнес-центра в Петербурге "Лахта Центр" в качестве товарного знака, говорится в квартальном отчете компании. Это было сделано еще в конце мая.

Зарегистрированы шесть вариантов изображения: белый силуэт "Лахта Центра" (вид с Васильевского острова) на синем фоне, такое жеизображение синего силуэта на белом фоне, серого на белом фоне, белого на сером фоне, белого на черном фоне и черного на белом фоне.

"Лахта Центр" начали строить в октябре 2012 года, в мае 2019 года основное строительство завершилось и было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Сейчас там идут отделочные и монтажные работы.

Высота "Лахта центра" - 462 метра с учетом 118-метрового шпиля, это самое высокое здание Европы. В нем 87 этажей. В нем разместятся штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть".

До завершения строительства в Петербурге высказывались опасения о том, что башня испортит облик города.

В 2006 году "Газпром" объявил о планах построить на Охтинском мысе 396-этажный небоскреб. После многочисленных протестов в 2010 году компания отказалась от этого плана и купила землю в Лахте.

Охта-центр Лахта Центр Газпром Петербург Газпром нефть

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