В Москве мужчина напал на полицейских

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина напал на двух полицейских в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В СК сообщили, что 31 октября мужчина напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование на Петровке.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что мужчина 1988 года рождения нанес удар в лицо одному из сотрудников.

Как отмечается на сайте ведомства, "при задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства".

Пострадавший полицейский обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил службу. Инцидент произошел в Петровском переулке во время патрулирования территории, пояснили в полиции.

Неподалеку, на Петровке, 38 находится здание Главного управления МВД России по Москве.

О личности напавшего на полицейских и о мотивах его поступка в правоохранительных органах ничего не сообщают.

По данным информированного источника, основной версией причин произошедшего был бытовой конфликт.