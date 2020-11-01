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У напавшего на полицейских в Москве не исключили расстройство психики

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший на двух полицейских на улице Петровка в субботу, может страдать от расстройства психики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"В момент нападения и после задержанный вел себя неадекватно, проявляя выраженную психотическую симптоматику. Предстоит выяснить является ли это следствием воздействия стимуляторов, спайсов или наркотиков либо хронического расстройства психики", - рассказал он.

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По его словам, поведение задержанного может свидетельствовать о широком спектре расстройств - от хронического бредового расстройства до шизофрении.

"Со слов задержанного, в своих действиях он руководствовался звучащими в голове голосами, от которых он не может избавиться длительное время, - уточнил источник. - Они вызывают у него тревогу и парализуют волю".

Накануне столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на двух полицейских в центре Москвы.

Москва

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