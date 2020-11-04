Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7004 до 7071.

"В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве всего с начала пандемии зафиксирован 445 181 случай коронавируса, вылечился от инфекции 325 531 человек.