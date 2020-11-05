Чиновники отметили снижение заработков таксистов в Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве доходы таксистов упали на 22-49% по сравнению с 2010 годом. Чтобы остаться на уровне заработков десятилетней давности, водителям приходится выполнять в пять раз больше заказов, говорится в презентации замглавы Департамента транспорта Дмитрия Пронина.

По его словам, 57% водителей жалуются на переработки: они работают больше 12 часов в день и у них меньше пяти выходных в месяц. Чиновник назвал это прямым фактором, влияющим на безопасность и аварийность на дорогах.

Внедрение цифрового профиля таксистов существенно улучшит состояние отрасли, считают в Дептрансе.

"Эта система будет называться КИС "АРТ", она создаст для пассажиров условия безопасной поездки, рейтинги водителей повысятся, а качество водителей и уровень сервиса улучшатся, - сказал Пронин. - Система должна обеспечить прозрачные отношения с агрегаторами, контроль за режимом труда и отдыха. Для города это будет общий мониторинг перевозок, снижение недобросовестных водителей в отрасли, снижение уровня ДТП. Для таксомоторных компаний это безусловно допуск только проверенных компаний".

По его словам, в мэрии рассчитывают на скорейшее принятие федерального закона о такси и хотят, чтобы в нем были закреплены полномочия регионов по ограничению количества разрешений на осуществление таксомоторной деятельности.