Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы на 90 дней приостановил работу сервиса заказа премиальных автомобилей Wheely за то, что компания не выполнила требования прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

О приостановке работы сервиса суд попросила Мещанская межрайонная прокуратура Москвы.

У Wheely в мае возникли разногласия с мэрией в условиях пандемии.

В Москве был запрещен каршеринг и ограничена перевозка пассажиров, в том числе на такси. С 15 апреля в связи со введением пропускного режима водителей такси обязали проверять у пассажиров пропуска. С 7 мая таксистам разрешили возобновить работу на определенных условиях.

8 мая Wheely заявил, что одним из условий по возобновлению работы стало требование департамента транспорта передавать ему данные по геолокации автомобилей в реальном режиме. Основатель сервиса Антон Чиркунов высказал мнение, что это косвенно затрагивает интересы пассажиров, поскольку таким образом за их передвижениями возможна слежка, в том числе в случае перехвата данных злоумышленникам. Он назвал требование по передаче данных геолокации незаконным и пообещал, что компания будет его оспаривать. 14 мая компания заявила, что ее позиция не изменилась.

15 мая заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти обратились в прокуратуру в связи с тем, что Wheely не предоставляет информацию о перемещениях своих машин, в отличие от других сервисов по заказу такси. Он объяснил, что отказ выполнять указ мэра создает прямую угрозу безопасности здоровья граждан. По словам Ликсутова, каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль. Кроме того, в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля, напомнил заммэра.

В дептрансе Москвы же заверяли, что только запрашивают данные, которые позволяют убедиться, что водитель имеет права, не находится в розыске, соблюдает ПДД и вовремя проходит медосмотры.

В Wheely заявили, что "не существует ни единой законной причины для передачи в режиме реального времени данных, которые позволят идентифицировать и отследить передвижение каждого пассажира" и что компания не получила никаких данных о том, что собранная информация помогл улучшить ситуацию с безопасностью.

Wheely - премиальный сервис для вызова личного водителя через приложение. Компания была основана в 2010 году в Цюрихе Антоном Чиркуновым.