Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Москве в декабре мэрия запустит на портале госуслуг цифровой профиль водителей такси, который будет отслеживать наличие у него прав и штрафов за нарушение правил дорожного движения и режима труда и отдыха, и агрегаторы не смогут передавать таким водителям заказы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

О запуске новой системы на экспертном совещании в ОНФ 14 августа объявил замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин рассказал. Он напомнил, что за первые полгода произошло почти 2000 ДТП с такси (против 2223 за весь 2018 год). На этом же совещании замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сказал, что растет число жалоб на плохую работу таксистов и незнание ими города. Он добавил, что заработки водителей за пять лет упали на 22–49%, и поэтому они стали работать в разы больше.

Концепцию системы программного "шлюза" между таксистом и агрегатором вице-мэр Максим Ликсутов представил в марте 2019 года. Год спустя, в мае дептранс заключил контракт на разработку системы (ее название КИС "АРТ"), рассказал Пронин. Для запуска системы должно быть принято постановление правительства Москвы, обязывающее агрегаторов передавать заказы таксистам только через электронный шлюз, а не напрямую, отметил глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

"Ситимобил" поддерживает цифровизацию баз данных и возможность проверить водителя, его историю и состояние, заявили в пресс-службе компании, но напомнили о риске утечки персональных данных.

"Более того, мы уверены, что верификация информации о водителе должна идти по обезличенному принципу. Оба представленных механизма требуют экспертного обсуждения и проработки", - сказал представитель "Ситимобил".

В "Яндекс.Такси" развивают свои технологии по мониторингу скорости и внимания водителя, отметил директор компании по работе с госорганами Антон Петраков. По его словам, компания обсуждает с ГИБДД организацию автоматизированной проверки водительских прав таксистов и пользователей каршеринга.