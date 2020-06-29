Две трети ЦКАДа откроют до конца года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется построить и ввести в эксплуатацию около 200 км дорог в составе ЦКАДа, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в понедельник.

"Параллельно с этим мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить сроки сдачи и других участков", - отметил Хуснуллин на церемонии запуска первого участка дороги. Он подчеркнул, что для строительства дорог в составе ЦКАДа мобилизованы все силы "Автодора" и подрядчиков.

Глава госкомпании Вячеслав Петушенко рассказал, что участки ЦКАД-3 и ЦКАД-5 будут сданы в этом году, а ЦКАД-1 и ЦКАД-4 в следующем.

Ранее в понедельник стало известно, что "Автодор" запустила движение по третьему, 23-километровому участку пятого пускового комплекса ЦКАД-5 (движение по нему бесплатное) от Можайского шоссе до Новорижского шоссе.

Напомним, что Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113, общей проектной протяженностью 339 км, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно кольцевым магистралям А-107 ("Малая бетонка") и А-108 ("Большая бетонка").

По завершении строительства в эксплуатацию планируется ввести 346,8 км автомобильных дорог, из которых 287,4 км будут построены и еще 59,4 км - реконструированы. На платной основе будут эксплуатироваться участки дорог пусковых комплексов №1, 3 и 4 общей протяженностью 251,3 км, или 72,5 % общей протяженности ЦКАД.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, его планировалось завершить в 2019 г. В конце июня 2019 года очередной дедлайн по ЦКАДу продлили до 2021 г. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.

В конце мая Хуснуллин заявил, что строительство ЦКАД планируется ускорить и завершить до конца 2020 года.

В середине июня сообщалось, что строительство ЦКАД за 2019 год подорожало до 315,9 млрд руб., на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд руб. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки использования средств на строительство автодороги.