Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Компания "Автодор" запустила движение по третьему, 23-километровому участку пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-5, движение по нему бесплатное) от Можайского шоссе до Новорижского шоссе, передал корреспондент "Интерфакса".

Четырехполосный участок состоит из нового 12-километрового отрезка и 11-километровой реконструированной части "Малой бетонки" (А-107). Он начинается от эстакады возле станции "Звенигород" и идет до Можайского шоссе. В "Автодоре" отмечают, что дорога позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции "Звенигород", и уберет пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне.

В ходе строительства была проведена большая работа по переустройству магистральных и распределительных газопроводов, электросетей, отметил на открытии участка министр транспорта Евгений Дитрих.

ЦКАД-5 сдан наполовину. Его общая протяженность составляет 76,4 км (28,3 км - новое строительство, 48,1 км - реконструкция А-107 с расширением до четырех полос). При этом ранее уже были сданы два его относительно небольших участка. В ноябре 2017 года было запущено рабочее движение в обход Звенигорода на участке в 3,6 км (мост через Москву-реку и две многоуровневые развязки). В начале 2020 года после реконструкции с расширением до четырех полос также открыли 9-километровый участок от деревни Жёдочи (Наро-Фоминский округ) до трассы М-3.

ЦКАД-5 проходит по территории Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского, Солнечногорского районов и городского округа Звенигород Московской области.

Участок строится на основании долгосрочного инвестиционного соглашения от 24 декабря 2014 г. Исполнитель - ООО "Кольцевая Магистраль" при участии ООО "ИФСК "АРКС". Стоимость ДИС - 47,9 млрд руб. (государственное финансирование - 43 млрд руб., частное - 4,9 млрд руб.) Срок реализации соглашения - 24 года. Прогнозируемая интенсивность - 26,6 тыс. автомобилей в сутки.