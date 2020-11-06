Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7071 до 7140, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 68 человек.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 450 тыс. 436 случаев заражения COVID-19, 329 тыс. 201 человек (73% от заразившихся) вылечились от инфекции.