Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин установил временный запрет на проведение культурных, досуговых и развлекательных мероприятий с участием зрителей. Он отметил, что в последние время в Москве наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19, в ближайшие недели ожидается ухудшение ситуации.

По словам Собянина, еще неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни идет существенный рост. "В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6 897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии", - отметил Собянин.

"В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации", - пояснил мэр.

В связи с увеличением числа заболевших власти Москвы решили временно приостановить проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Об этом мэр столицы сообщил в своем блоге. Ограничения начинают действовать с 13 ноября и продлятся до 15 января.

Собянин отметил, что театры, кинотеатры и концертные залы не должны заполняться более чем на четверть мест, то есть максимальное число зрителей в них не должно превышать 25% общей вместимости зала.

В указе, опубликованном на сайте мэра, говорится, что приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий – в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов. Исключение сделано только для официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Запрет распространяется на досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия – в том числе игровые, мастер-классы. Исключение допускается при заполнении на четверть мест в театрах, кино и на концертах.

Приостанавливаются рекламные мероприятия, работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Это же касается мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, а также в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.