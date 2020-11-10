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Московским барам и кафе на два месяца запретят работать после 23 часов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Предприятиям общепита и ночным клубам в Москве с 13 ноября по 15 января запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23 часов до 6 утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 6:00", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

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В указе, опубликованном на сайте мэра, говорится, что с 13 ноября по 15 января с 23 до 6 часов "приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах".

Хроника 09 января – 10 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин

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