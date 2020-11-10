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Менее 7% московских организаций уличили в нарушении ковид-правил

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве выполняют все эпидемиологические требования и меры профилактики по коронавирусу около 93% организаций, показали проверки Госинспекции по недвижимости. Начальник ведомства Владислав Овчинский сообщил о результатах проверок за сентябрь и октябрь.

Пандемия коронавируса

За это время инспекторы провели почти 17 500 проверок "неторговых организаций" и выявили "1 157 нарушений, что составляет всего 6,6% от общего числа проверок".

На офисные здания пришлось 28% нарушений, на салоны красоты и массажа - 23,3%, на спортивные объекты - 5,7%, на кинотеатры, театры и музеи - 1,6%. 41,4% нарушений было допущено в других общественных местах.

"46% от общего количества нарушений приходится на требования о выводе трети сотрудников на удаленную работу, 32% - на несоблюдение масочного и перчаточного режима, 22% - несоблюдение социальной дистанции, меньше всего нарушений - в пределах 1% - приходятся на отсутствие дезинфицирующих средств", - отметил Овчинский.

Он отметил, что в целом московские организации ответственно относятся к требованиям по профилактике коронавирусной инфекции".

С апреля Госинспекция по недвижимости провела свыше 160 тысяч проверок, выявив более 4700 нарушений.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 10 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Госинспекция по недвижимости Москва Владислав Овчинский коронавирус

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