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В ресторанах Москвы разрешат новогодние корпоративы до 23:00

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Новогодние корпоративные мероприятия разрешат проводить в ресторанах Москвы, но с ограничениями, обусловленными требованиями Роспотребнадзора и столичных властей. Об этом сообщил в четверг первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Корпоративы можно проводить. (...) Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем – пожалуйста, вы можете его провести", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что также по требованиям Роспотребнадзора должно быть ограничено число участников таких мероприятий: не более 50 человек.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января в Москве прекращается работа предприятий общепита, работающих с 23:00 до 06:00.

Москва

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