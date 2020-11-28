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Запрет на ночную работу ресторанов в Москве лишил их 10% выручки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Временный запрет на работу столичных предприятий общепита с 23:00 до 6 утра, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, привел к потере их выручки от 10% до 50%, заявляют "Интерфаксу" представители ресторанного сегмента по итогам двухнедельных ограничений.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов заявил, что финансовые потери столичных ресторанов из-за недоработки двух часов с 23:00 до 01:00 ночи составляют 10%.

"Запрет повлиял на ресторанный бизнес, но не глобально, не больше, чем все остальные меры. Однако, в отличие от ресторанов, ночные клубы закрываются полностью", - сообщил "Интерфаксу" Миронов.

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По его словам, финансовые потери большинства столичных клубов составляют 100% выручки, потому что эти заведения могут работать исключительно ночью. "Они выплачивают зарплаты, аренду, они несут потери в продуктах, которые были закуплены", - добавил вице-президент.

В свою очередь ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков сообщил "Интерфаксу", что выручка ресторанов в Москве, которые работают после 23:00, упала на 50%.

Новиков отметил, что рестораны, которые не работают в вечернее время, также терпят финансовые убытки - их выручка упала на 20%-30%.

10 ноября был опубликован указ мэра Москвы, согласно которому с 13 ноября по 15 января с 23:00 до 6:00 часов "приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах".

Москва

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