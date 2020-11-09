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Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени

Температура в Москве опустилась ниже нуля впервые с начала осени
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первые ночные заморозки отмечены в черте Москвы минувшей ночью, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в понедельник.

"Температура воздуха к 6:00 в районе ВДНХ опустилась до минус 0,5 градуса, в Тушино - до минус 1,7 градуса. Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала нынешней осени", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в прошлый раз минимальная температура этой осени в столице была зафиксирована 21 октября (плюс 0,7 градуса).

В метеобюро уточнили, что самым морозным 9 ноября в Москве было в 1908 году, когда температура воздуха опустилась до минус 16,8 градуса.

По оценке метеослужбы, до наступления заморозков ноябрь в столице был на 5-6 градусов теплее климатической нормы, а осень в целом - на 4 градуса.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура ночью в Москве может опуститься до минус 5 градусов.

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