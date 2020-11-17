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На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей

На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 960 млн рублей будет дополнительно выделено на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции в российской столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, соответствующие постановления московского правительства подписал Сергей Собянин.

В соответствии с документом, дополнительные деньги будут направлены на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах (питание, охрана, уборка помещений, обустройство соответствующих зон, стерилизация отходов, приобретение расходных материалов, стирка, химчистка и замена постельного белья, другие расходы); на дополнительные денежные выплаты специалистам (помощникам) по уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах, переведенных в непрерывный (сменный) режим работы.

Кроме того, дополнительные средства направят на компенсацию расходов на проезд медицинских работников и на доставку оборудования, медикаментов и средств защиты.

Накануне, 16 ноября, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что Москва только по линии его ведомства потратила на борьбу с коронавирусом почти 50 млрд рублей.

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