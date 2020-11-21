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Вестибюль станции "Новослободской" московского метро закрывается на год

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Для замены эскалаторов с 21 ноября на год закрывается вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии столичного метро, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта.

"Сама станция "Новослободская" продолжит работать – на ней по-прежнему будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через станцию "Менделеевская", – сказал собеседник агентства.

По его словам, во время закрытия станции вместо трех устаревших эскалаторов, установленных в 1952 году, установят четыре. Также будет отреставрирован вестибюль.

"Во время ремонтных работ пассажиры также могут пользоваться соседними станциями метро: "Белорусской", "Маяковской" и "Достоевской", а также маршрутами наземного городского транспорта", – добавили в пресс-службе.

Москва метро

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