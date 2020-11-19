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СК попросил арестовать зампреда правительства Подмосковья Куракина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг решит вопрос об аресте заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в коррупции.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Куракина Дмитрия Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Также по делу задержаны двое предполагаемых сообщника Куракина - Владислав Холодков и Максим Ан. В суде уточнили, что следствие также настаивает на их аресте.

По данным суда, все трое подозреваются в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Накануне, 18 ноября, о задержании Куракина "Интерфаксу" сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, по ее данным, он находится в изоляторе вместе с бывшим губернатором Ивановской области Михаилом Менем.

"Куракин рассказал нам, что подозревается в коррупции во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России, куда он пришел работать после Евгении Васильевой. Свою вину в инкриминируемом преступлении он не признает", - рассказали агентству в ОНК.

Как сообщил ранее источник "Интерфакса", по версии следствия, в 2012 - 2017 годах Куракин, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и продавал растущий на них лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки и застройку.

Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал источник.

Дмитрий Куракин Московская область Басманный суд Москва Ирина Софинская

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