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В ОНК подтвердили задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина

Он содержится вместе с задержанным Михаилом Менем

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы подтвердили задержание зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, он содержится в изоляторе временного содержания вместе с экс-губернатором Ивановской области, аудитором Счетной палаты Михаилом Менем.

"Один из соседей (Меня - ИФ) - задержанный накануне заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Куракин заявил членам ОНК, что не признает вину во вменяемом ему коррупционном преступлении.

"Куракин рассказал нам, что подозревается в коррупции во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России, куда он пришел работать после Евгении Васильевой. Свою вину в инкриминируемом преступлении он не признает", - сообщили "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Мень, по словам Мельникова, сообщил членам ОНК, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате.

"Вину не признаю и не понимаю, в чем меня обвиняют. История, о которой идет речь - это десять лет назад", - цитирует Меня представитель ОНК.

В ИВС Меня доставили примерно в 20:30 мск.

"У него есть хронические заболевания, но он взял из дома лекарства, сотрудники ИВС обещали ему выдавать их по необходимости", - сказал Мельников.

Куракина следствие подозревает по делу об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

В среду Совфед РФ разрешил задержать Меня. Позднее ему было предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Мень не признал вину.

ОНК Дмитрий Куракин Михаил Мень

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