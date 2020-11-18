СКР задержал и предъявил обвинение Михаилу Меню

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) предъявил бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета региона в 2011 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как заявила Петренко в среду журналистам, Мень задержан по решению главного следственного управления СКР в рамках расследования уголовного дела о хищении средств из бюджета Ивановской области "путем их присвоения". Она отметила, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере).

"Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказала Петренко.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу" для хищения бюджетных средств, выделенных министерством финансов в качестве кредита для поддержки данного региона.

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей", - сказала представитель СКР. По ее словам, эти деньги затем были похищены преступной группой.

Статья 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил на заседании Совета Федерации, что получены доказательства причастности Меня к этому преступлению в его бытность главой Ивановской области, в связи с чем Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате.

Краснов отметил, что обвинения против Меня основаны на показаниях, которые дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники.

По данным Генпрокуратуры, инициатива выделения 750 млн рублей через областной фонд поддержки малого предпринимательства "исходила исключительно от Михаила Меня". При этом, заметил Краснов, "такие средства никогда ранее не предоставлялись ни одной коммерческой организации".

Совет Федерации дал согласие генпрокурору РФ на задержание Меня и привлечение его в качестве обвиняемого.