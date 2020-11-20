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Собянин заявил о близости победы над пандемией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция скоро будет побеждена, поэтому власти Москвы не стали в условиях пандемии останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, утвержденную годом ранее, написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача, - отметил он. - Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача".

По его словам, в программу включены 135 зданий, большинство из которых построили 40-60 лет назад и устарели и где некуда ставить современное оборудование.

"Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации", - объяснил мэр.

Программа капремонта всех поликлиник должна завершиться в 2023 году. Уже почти завершена реконструкция первых 11 зданий, в декабре туда начнут завозить оборудование, а открыться они должны в 2021 году.

После ремонта в поликлиниках будут оборудованы места для хранения колясок, зоны отдыха с диванами, игровые уголки, рассказал мэр. Регистратура там будет с открытыми стойками, без "маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента". Мэр обещал, что коридоры будут расширены, чтобы люди в них могли спокойно разойтись, не мешая тем, кто сидя ждет приема. В зданиях будут лифты с тактильными указателями для слабовидящих пациентов и фирменные светильники на потолках.

Описание результатов реконструкции в блоге дополнено фотографиями отремонтированных поликлиник.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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