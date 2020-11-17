Москва потратит 1,2 трлн рублей за три года на транспортное развитие

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы на ближайшие три года заложено почти 1,2 трлн рублей расходов на строительство транспортной инфраструктуры - метро, автомобильных и железных дорог. Об этом в Мосгордуме сообщила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова.

"В следующем году на строительство новых линий, станций метро, автомобильных и железных дорог и различных транспортных сооружений планируется выделить 376 млрд рублей", - уточнила она.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что комплексный подход позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в мегаполисе. По его словам, всего с 2021 по 2023 год в городе будут построены 270 км дорог, 89 различных транспортных сооружений и 56 пешеходных переходов. Также он пообещал завершить строительство 70-километровой Большой кольцевой линии метро.