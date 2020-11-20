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Собянин не счел нужным закрывать детсады и начальную школу из-за COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости закрывать младшие классы и детские сады, несмотря на сложную ситуацию в этих группах.

"Что касается младших классов и дошкольников, то ситуация там достаточно сложная, у нас на сегодняшний день около 2500 групп в детских садах и младших классах находятся на карантине. Это не мало, но и не критично для всей системы", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 1" (ВГТРК).

При этом мэр подчеркнул, что закрывать младшие классы и детские сады необходимости нет.

"Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблемы, но, тем менее, они не таковы, что мы должны принимать сегодня решения о закрытии детских садов и младших классов", - сказал Собянин.

Столичный мэр также добавил, что среди учеников старших классов ситуация с коронавирусом стабилизировалась, количество заболевших старшеклассников в Москве уменьшилось вдвое.

"Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в общем количестве выявленных коронавирусных больных, почти в два раза уменьшилась в силу того, что мы приняли дистант, и ситуация стабилизировалась", - заявил мэр Москвы.

Ранее, 8 ноября, Собянин отмечал, что на тот момент перевод школьников старших классов на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее мэр Москвы принял решение из-за ухудшения ситуации с коронаиврусом перевести на дистанционное обучение школьников 6-11 классов. Учащиеся старших классов перешли на дистанционное обучение с 19 октября и, согласно последнему указу Собянина, продолжат обучение в таком формате до 6 декабря.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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