В Москве к утру субботы может выпасть до 8 см снега

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в ближайшие часы: осадки и ветер порывами до 16 м/с сохранятся до 06:00 субботы, 21 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Прирост снега в отдельных районах может составить до 8 см", - сказал представитель пресс-службы.

По информации мэрии, с началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках транспорта. На отдельных участках МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.

Противогололедными материалами также обрабатываются тротуары и дворы, отметили в пресс-службе. Через два часа после начала снегопада коммунальщики займутся сплошным подметанием проезжей части с последующей противогололедной обработкой, сказали в пресс-службе.

В горадминистрации пообещали, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Метель с ледяным дождем началась в Москве вечером 18 ноября. "За сутки в Москве местами выпало до 5 мм осадков в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, порывы ветра достигали 15 м/с. Случаев падения деревьев не зафиксировано. Пострадавших нет", - сообщил 19 ноября "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.