Собянин заявил о результативности коронавирусных ограничений в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Введенные в Москве из-за распространения COVID-19 ограничительные меры дают результат, считает мэр города Сергей Собянин.

"Мы много принимали неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Это связано и с ночными клубами, заведениями, переходом на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, ну и с продлением сроков дистанционного обучения старшеклассников. Эти меры все равно дают свой результат", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Собянин отметил, что сложившаяся в Москве ситуация с COVID-19 управляемая: скорая медицинская помощь работает в нормальном режиме, произошло небольшое высвобождение коечного фонда.

Как сообщалось, в Москве за сутки поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Весенний максимум, отмеченный в начале мая, составлял 6 703.

За минувшие сутки в российской столице скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу.