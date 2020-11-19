Попова отметила, что локдаун не потребуется при соблюдении мер безопасности

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирусу не страшен мороз

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается, но локдаун не понадобится вводить при соблюдении всех мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста не видим ни в одном субъекте РФ. Но постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно. Для того чтобы остановить ситуацию, нужно всем соблюдать правила – и не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", - сказала Попова в интервью "России 1" (ВГТРК) в четверг.

Она напомнила о необходимости носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Мороз не страшен коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что низкие температуры никак не влияют на активность коронавируса COVID-19 и не стоит ждать, что ситуация с заболеваемостью улучшится с наступлением зимы.

"Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень хладолюбивые, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, они как раз при этой температуре и хранятся", - пояснила она.

Поэтому, по ее словам, "ожидать, что все самой-собой пройдет с наступлением зимы, – никаких оснований для этого нет".

В октябре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что погода и уровень влажности существенно не влияют на интенсивность передачи COVID-19.

"К сожалению, прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают циркуляцию COVID-19, не оправдались. Все равно нужны дополнительные вмешательства для сдерживания распространения инфекции. Высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, высокая влажность тоже не повлияла", - сказала Пшеничная в рамках международного форума Дни вирусологии.

Она добавила, что "вирус себя чувствует комфортно при любых условиях: как при высокой, так и при низкой влажности, а также при различной температуре".

По данным оперативного штаба, по ситуации на четверг, суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 23 610 случаев, что является максимальным за весь период пандемии, так же как и 463 подтвержденных летальных исходов, при этом зафиксировано рекордное количество выписанных по выздоровлению – 25 573. Нарастающим итогом в России за весь период зарегистрировано 2 млн 15 тыс. 608 случаев коронавирусной инфекции, 34 850 умерших и 1 млн 526 тыс. 656 выписанных.