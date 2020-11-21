В Москве сформировался пятисантиметровый снежный покров

Водовзводная башня Московского кремля Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Снег, местами метель, которые обрушились на Москву вечером в пятницу, привели к образованию первого с начала холодов снежного покрова, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы в субботу.

"В 9:00 субботы высота снежного покрова в районе базовой метеостанции на ВДНХ составила пять сантиметров", - сказал представитель метеобюро.

По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Москве возможен небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

В пятницу в столичной мэрии сообщили, что с началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки дорог, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей.