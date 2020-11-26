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В Москве смертность в октябре была на 3 тыс. случаев выше среднего

В Москве смертность в октябре была на 3 тыс. случаев выше среднего
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Количество смертей от коронавируса обосновывает всю избыточную смертность в Москве за октябрь, сообщает департамент здравоохранения столицы.

"В октябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 13 718 смертей (на 3 262 случая больше, чем в октябре 2019 года). Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 - в 2018, 10 456 - в 2019)", - говорится в сообщении департамента здравоохранения в четверг.

При этом COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 573 случаях, что "обосновывает всю избыточную смертность за октябрь", отмечают в департаменте.

В сообщении уточняется, что от коронавируса "как основной причины смерти в октябре умерли 2 235 человек". В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте по результатам вскрытия и анализа клинических признаков причиной смерти был назван коронавирус (201 случай). "Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", - сообщили в департаменте здравоохранения.

При этом, как подчеркивалось и ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, 1 029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

"Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 309 случаях", - отмечается в сообщении.

Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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