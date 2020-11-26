Что произошло за день: четверг, 26 ноября

Новый антирекорд по числу случаев COVID в России, дело против бывшего замглавы ФСИН Максименко, продление удаленки в Москве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Прирост составил 25 487 случаев, смертность оказалось максимальной за время пандемии: за сутки было 524 летальных исхода. По данным Минздрава, в больницах находятся более 220 тыс. COVID-пациентов. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная предположила, что вирус будет активен еще около полутора лет.

- Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект Nord Stream 2. Она должна была выдать сертификат после завершения работ. Компания объяснила решение угрозой санкций США.

- Задержан бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации госконтрактов. Ущерб оценивается более чем в 2 млрд рублей.

- В Москве продлены COVID-ограничения. До 15 января работодатели должны соблюдать требования по удаленной работе, а пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что примерно у каждого второго москвича уже есть иммунитет, прививку сделали более 20 тыс. человек. По официальным данным, в октябре смертность в столице превысила средний показатель за три года на 3 173 случая.

- Госдума приняла закон о дистанционной работе. Это понятие будет внесено в Трудовой кодекс.

- Замгендиректора РКК "Энергия" озвучил прогноз о "лавинообразном" росте числа поломок на МКС. Такая ситуация ожидается после 2025 года, в то время как уже сейчас некоторые элементы не подлежат замене, сообщил Владимир Соловьев. Позднее он заявил, что речи о прекращении работы станции пока нет. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.

- Франция и Германия объявили об ограничениях на время праздников. В ФРГ пока ожидается лишь, что дома разрешат собираться вдесятером (сейчас число людей в помещении ограничивается пятью). Во Франции на горнолыжных курортах можно будет отдыхать, но катание на лыжах будет недоступно.